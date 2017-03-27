300 тысяч евро получит бельгийская федерация футбола от РФС

Бельгийская федерация футбола заработает 300 тысяч евро за матч со сборной Россией. Матч России и Бельгии пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи.

РФС заплатит 300 тысяч евро футбольной федерации Бельгии за проведение товарищеского матча против сборной России. Также РФС оплатит проживание гостей в Сочи.

С большой вероятностью у бельгийцев не сыграют Тибо Куртуа, Маруан Феллайни, Лоран Симан, Кевин де Брюйне и Эден Азар.

Последний матч между этими сборными прошел в рамках ЧМ-2014. Тогда наша сборная уступила Бельгии со счетом 0:1.

Товарищеский матч начнется 28 марта в 19:00 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Walfoot.be