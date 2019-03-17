Юрген Клопп: «Я не самый опытный тренер, у моих команд всегда такие проблемы после матчей Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о победе над «Фулхэмом» в матче Английской Премьер-лиги. Напомним, «красные» выиграли со счетом 2:1.

«Здорово начали матч, проделали много качественной работы, но слегка потеряли темп. Я не самый опытный тренер, у моих команд всегда такие проблемы после матчей Лиги чемпионов.

Во втором тайме могли добить соперника, но когда ты при счете 1:0 этого не делаешь, такое (гол соперника) случается. Бабел оказался в нужном месте, таков футбол.

Они заслужили гол, а мы заслужили три очка. Великолепный день, должен заметить. Я не сомневаюсь в нервах своих игроков. Речь об интенсивности.

Да, мы играем ради идеала, но редко добираемся до него. «Бернли», Мюнхен, «Фулхэм» – нужно адаптироваться. Люди будут говорить, что нам нужно играть более убедительно, но мы только в начале пути, а не в конце», – сказал Клопп.

После 31 игры АПЛ «Ливерпуль» с 76 очками занимает первое место в таблице. Идущий вторым «Манчестер Сити» отстает от лидера на 2 очка, но у клуба из Манчестера есть один матч в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC