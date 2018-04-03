Завершился второй этап продаж билетов на ЧМ-2018

ФИФА объявила о завершении второго этапа продаж билетов на чемпионат мира в России. В рамках периода продаж «в порядке живой очереди», который стартовал 13 марта, болельщикам со всего мира было распределено 394 433 билета.

Большая часть билетов досталась российским болельщикам (216 134). За ними следуют любители футбола из США (16 462), Аргентины (15 006), Колумбии (14 755), Мексики (14 372) и Бразилии (9 962).

Всего с начала старта продаж билетов в сентябре 2017 года болельщикам было распределено 1 698 049 билетов (53% из них – болельщикам из-за рубежа).

Заключительный этап продаж билетов на ЧМ-2018 начнется 18 апреля в 12.00 по московскому времени на официальном сайте ФИФА.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФИФА