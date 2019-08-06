«Бавария» интересуется Хакимом Зиешем

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш может сменить клубную прописку. «Бавария» заинтересовалась игроком.

Интерес к марокканскому футболисту вызван не случайно. Мюнхенцы ищут замену завершившему карьеру Арьену Роббену, поэтому и рассматривают хавбека амстердамцев.

Ранее Зиеш обратил на себя внимание лондонского «Арсенала» и «Севильи».

Напомним, в прошлом сезоне полузащитник был признан лучшим игроком «Аякса». В стартовом матче чемпионата Голландии он уже отличился голевой передачей.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Algemeen Dagblad