«Бавария» интересуется Хакимом Зиешем

Автор: Дарья Григорьева 0

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш может сменить клубную прописку. «Бавария» заинтересовалась игроком. 

Интерес к марокканскому футболисту вызван не случайно. Мюнхенцы ищут замену завершившему карьеру Арьену Роббену, поэтому и рассматривают хавбека амстердамцев.

Ранее Зиеш обратил на себя внимание лондонского «Арсенала» и «Севильи».

Напомним, в прошлом сезоне полузащитник был признан лучшим игроком «Аякса». В стартовом матче чемпионата Голландии он уже отличился голевой передачей.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Algemeen Dagblad

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