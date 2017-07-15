Владислав Безбородов прокомментировал судейскую работу на Суперкубке России

14 июля на стадионе «Локомотив» состоялся матч за Суперкубок России. «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.

Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов. Многие считают спорным его решение не давать желтую карточку Луису Адриано, вместо этого наградив предупреждением игрока «Локомотива» Дмитрия Баринова. Оставшийся на поле форвард «красно-белых» вскоре после эпизода с нарушением забил гол в ворота Гильерме. Владислав Безбородов дал комментарий по произошедшим событиям:

«Особых сложностей не было. Футболистам не мешал, матч прошел в честной борьбе. Настоящий финал, именно так его и судил. Если какие-то моменты и возникали, то они должны быть, что называется, тысячепроцентными. Не хотел ломать матч, принимать сомнительные решения.

Как говорят наши специалисты, можешь не давать карточку – не давай. Можешь не удалять – не удаляй. Подошел с такой тактикой – если что-то есть, оно должно быть на тысячу процентов. Важно не ломать матч.

Удовлетворен тем, что получился праздник футбола. Мне понравилось: подготовка, игра, антураж – это было прекрасно, и зрителям, думаю, понравилось. Это самое главное», – заявил арбитр РФПЛ.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sports.ru