Бывший игрок «МЮ» раскритиковал Эрреру

Автор: Дарья Григорьева 0

Андер Эррера

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз недоволен игрой хавбека Андера Эрреры. Бывший игрок прокомментировал неточный пас испанца на Погба в матче с «Арсеналом».

«Нужно оценивать качество игрока. У Эрреры было примерно 15 метров пространства, чтобы отдать пас на Погба примерно на 30 метров. Это простой пас. Если он не может отдать простую передачу, он не должен находиться в «Манчестер Юнайтед» — заявил Скоулз.

Напомним, что встреча «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» завершилась ничьей (2:2). В АПЛ «красные дьяволы» располагаются на восьмой строчке с 23 очками. Лондонский клуб находится на пятом месте с 31 очком.

Фото: Global Look Press
Источник: BT Sport

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