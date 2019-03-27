Танги Ндомбеле может перейти в «Реал»

Автор: Дарья Григорьева 0

Tanguy Ndombèlé

Летом полузащитник «Лиона» Танги Ндомбеле может сменить клубную прописку. Футболист обратил на себя внимание «Реала». 

По информации источника, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан лично заинтересован в приобретении игрока. Сообщается, что специалист уже обратился к руководству с просьбой о покупке хавбека. Предполагается, «Лион» не будет продавать Ндомбеле менее чем за 80 млн евро.

Ранее была информация, что полузащитник входит в сферу интересов «Барселоны» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел 25 матчей и сделал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник:  Football Espana

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