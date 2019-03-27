Танги Ндомбеле может перейти в «Реал»

Летом полузащитник «Лиона» Танги Ндомбеле может сменить клубную прописку. Футболист обратил на себя внимание «Реала».
По информации источника, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан лично заинтересован в приобретении игрока. Сообщается, что специалист уже обратился к руководству с просьбой о покупке хавбека. Предполагается, «Лион» не будет продавать Ндомбеле менее чем за 80 млн евро.
Ранее была информация, что полузащитник входит в сферу интересов «Барселоны» и «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел 25 матчей и сделал шесть голевых передач.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Espana