Танги Ндомбеле может перейти в «Реал»

Летом полузащитник «Лиона» Танги Ндомбеле может сменить клубную прописку. Футболист обратил на себя внимание «Реала».

По информации источника, главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан лично заинтересован в приобретении игрока. Сообщается, что специалист уже обратился к руководству с просьбой о покупке хавбека. Предполагается, «Лион» не будет продавать Ндомбеле менее чем за 80 млн евро.

Ранее была информация, что полузащитник входит в сферу интересов «Барселоны» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции он провел 25 матчей и сделал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Espana