Леонарду Жардим: «Судья мог воспользоваться VAR в нескольких эпизодах»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим оценил игру команды в матче 32-го тура французской Лиги 1 с «Реймсом». Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Думаю, команда сыграла с хорошим настроем. Нам снова не хватило реализации, как и в двух предыдущих матчах. Команда сыграла здорово, старалась.

Я зол, потому что сегодня никто не звал арбитра, чтобы принять решение с помощью VAR. Было несколько спорных ситуаций, и я думаю, что судья мог воспользоваться видеоповтором. Мы с Руди Гарсией были на встрече, организованной лигой и посвящённой VAR. Нам сказали, что в случае каких-либо сомнений надо звать судью, чтобы он смотрел повтор. Но сегодня этого не произошло», — сказал португальский специалист.

«Монако» после 32 туров в чемпионате Франции имеет 32 очка в активе и занимает 16-ю строчку. Жардим был уволен с поста главного тренера в октябре, но вернулся к монегаскам в феврале, заменив Тьерри Анри.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Монако»