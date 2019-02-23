Жерар Пике: «Мы едем в гости к «Реалу», это наш вечный соперник, и я рассчитываю на тот же прием, что и всегда»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о победе над «Севильей» (4:2). Также испанец рассказал про свои ожидания о предстоящем выезде в Мадрид на игру против «Реала».

«Матч был очень тяжелым. Когда бы мы ни приезжали на «Писхуан», победы здесь всегда даются тяжелым трудом. Мы усложнили себе жизнь в первом тайме, но во второй половине они подустали. Лео великолепен, и мы довольные уезжаем домой.

Сейчас Месси с нами, и мы очень наслаждаемся его игрой. Мы, каталонцы, очень пессимистичны. Мы всегда думаем о том, когда чего-то не будет. Но сейчас Месси есть, и мы всем довольны.

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Прием в Мадриде? С нетерпением жду приема, как и обычно. Мы едем в гости к «Реалу», это наш вечный соперник, и я рассчитываю на тот же прием, что и всегда.

Нам нужно превзойти себя в кубковом матче. Будет сложно. А уже потом обратим внимание на Ла Лигу.

VAR? Мне нечего сказать. Судья старается делать свою работу, как и VAR. Полемика будет всегда. Мы в этой стране очень любим спорить.

Сейчас у нас ключевой отрезок сезона, решающие матчи. Мы играем не лучшим образом, но все еще боремся за победу в каждом из турниров. Постараемся выйти в финал и победить в чемпионате. Кажется, что мы не живы, но мы более чем живы!» – сказал Пике.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca