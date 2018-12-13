Жеребьевка Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится 17 декабря

Стала известна дата жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов текущего сезона. Дата проведения запланирована на 17 декабря.
Для жеребьевки команды распределят по двум корзинам. В первой будут находится победители групп, в следующей — обладатели вторых мест. По разным парам разведут клубы, игравшие в одной группе, а также тех, кто представляет одну национальную ассоциацию.
Мероприятие пройдет в Ньоне (Швейцария).
Полный список команд, которые будут принимать участие в жеребьевке:
Победители групп: «Бавария», «Барселона», «Боруссия» Д, «Манчестер Сити», «Порту», «ПСЖ», «Реал», «Ювентус».
Обладатели вторых мест: «Атлетико», «Аякс», «Ливерпуль», «Лион», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Тоттенхэм», «Шальке».
Напомним, что финал Лиги чемпионов 2018/19 состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт УЕФА