Жеребьевка Лиги чемпионов сезона-2018/19 состоится 17 декабря

Стала известна дата жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов текущего сезона. Дата проведения запланирована на 17 декабря.

Для жеребьевки команды распределят по двум корзинам. В первой будут находится победители групп, в следующей — обладатели вторых мест. По разным парам разведут клубы, игравшие в одной группе, а также тех, кто представляет одну национальную ассоциацию.

Мероприятие пройдет в Ньоне (Швейцария).

Полный список команд, которые будут принимать участие в жеребьевке:

Победители групп: «Бавария», «Барселона», «Боруссия» Д, «Манчестер Сити», «Порту», «ПСЖ», «Реал», «Ювентус».

Обладатели вторых мест: «Атлетико», «Аякс», «Ливерпуль», «Лион», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Тоттенхэм», «Шальке».

Напомним, что финал Лиги чемпионов 2018/19 состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА