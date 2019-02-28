Суперкубок Южной Америки 2020 года может пройти в России

Суперкубок Южной Америки может состояться в России. Министерство спорта серьезно обсуждает идею с руководством КОНМЕБОЛ.

С 2020 года латиноамериканцы планируют проводить свой турнир в новом формате с участием четырех клубов–финалистов кубка Либертадорес и финалистов кубка КОНМЕБОЛ. Матчи могут пройти на стадионах, построенных к чемпионату мира 2018 года.

Сейчас письмо южноамериканцев находится в департаменте госполитики и международного сотрудничества минспорта. В ближайшее время его должны отправить на рассмотрение в РФС.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал «Мутко против»