Суперкубок Южной Америки 2020 года может пройти в России

Суперкубок Южной Америки может состояться в России. Министерство спорта серьезно обсуждает идею с руководством КОНМЕБОЛ.
С 2020 года латиноамериканцы планируют проводить свой турнир в новом формате с участием четырех клубов–финалистов кубка Либертадорес и финалистов кубка КОНМЕБОЛ. Матчи могут пройти на стадионах, построенных к чемпионату мира 2018 года.
Сейчас письмо южноамериканцев находится в департаменте госполитики и международного сотрудничества минспорта. В ближайшее время его должны отправить на рассмотрение в РФС.
Фото: Global Look Press
Источник: телеграм-канал «Мутко против»