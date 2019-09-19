Александр Кокорин проходит медосмотр в «Зените»

28-летний нападающий в ближайшее время присоединится к «Зениту». Российский форвард уже прибыл в расположение клуба.

В данный момент игрок проходит медобследование для команды. По результатам осмотра для него разработают индивидуальную программу.

Затем руководство «сине-бело-голубых» решит, подписывать ли с футболистом новый контракт. Напомним, действующее соглашение Кокорина с «Зенитом» истекло 30 июня 2019 года.

С этого времени Александр находится в статусе свободного агента. Ранее генеральный директор зенитовцев Александр Медведев опроверг информацию о возможной аренде игрока в «Сочи».

В прошедшем сезоне нападающий провел 22 матча в чемпионате России. В его активе 10 голов и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс