Арсен Венгер получит должность в ФИФА

Экс-главный тренер лондонского «Арсенала» будет работать в ФИФА. 69-летний специалист получит техническую должность.

В ближайшие недели французу предложат вакансию в Международной федерации футбола. Роль Венгера в ФИФА окончательно еще не определена.

Однако, к голосу специалиста будет приковано внимание. К мнению тренера будут прислушиваться, оно будет иметь одно из решающих значений при принятии решений. При этом cам Венгер все еще рассчитывает найти себе клуб или сборную в скором времени.

Напомним, Арсен известен по длительной работе в чемпионате Англии. Он возглавлял «Арсенал» на протяжении 22 лет, с 1996-го по 2018-й год.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN