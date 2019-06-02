Гол Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» стал лучшим голом в Лиге чемпионов сезона-2018/19

Комиссия технических наблюдателей УЕФА выбрала десять лучших голов сезона в Лиге чемпионов. Первое место в этом списке досталось голу Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед».

1. Криштиану Роналду («Ювентус» – «Манчестер Юнайтед») – четвертый тур, 07.11.2018

2. Лионель Месси («Барселона» – «Ливерпуль») – первый матч 1/2 финала, 01.05.2019

3. Садьо Мане («Бавария» – «Ливерпуль») – ответный матч 1/8 финала, 13.03.2019

4. Иван Ракитич («Тоттенхэм» – «Барселона») – второй тур, 03.10.2018

5. Лерой Сане («Манчестер Сити» – «Хоффенхайм») – шестой тур, 12.12.2018

6. Килиан Мбаппе («Манчестер Юнайтед» – «Пари Сен-Жермен») – первый матч 1/8 финала, 12.02.2019

7. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» – «Шахтер») – четвертый тур, 07.11.2018

8. Усман Дембеле («Барселона» – «Тоттенхэм») – шестой тур, 11.12.2018

9. Филиппе Коутиньо («Барселона» – «Манчестер Юнайтед») – ответный матч 1/4 финала, 16.04.2019

10. Луис Суарес («Барселона» – «Ливерпуль») – первый матч 1/2 финала, 01.05.2019

Технические наблюдатели УЕФА: Томас Шааф (Германия), Петер Рудбек (Дания), Дэвид Мойес (Шотландия), Рауль Гонсалес (Испания), Пэки Боннер (Ирландия), Майкл О’Нил (Северная Ирландия), Гарет Саутгейт (Англия), Роберто Мартинес(Испания), Хинес Мелендес (Испания).

Отметим, что гол Криштиану Роналду признается лучшим в ЛЧ второй раз подряд.

Видео голов можно посмотреть здесь

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА