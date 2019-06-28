Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил «Милан»​ от участия в еврокубках в сезоне 2019/20. «Красно-черные» не сыграют в Лиге Европы из-за нарушения FFP (финансового fair play).

Таким образом, в квалификации ЛЕ примет участие «Торино», а «Рома» начнет с группового турнира.

«Милан» исключен из турниров под эгидой УЕФА в сезоне-2019/20 из-за нарушений своих обязательств по безубыточности ФФП в периоды 2015/2016/2017 и 2016/2017/2018 годов», – написано на официальном сайте CAS

Напомним, в минувшем сезоне «Милан» с 68 баллами занял пятое место в турнирной таблице Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт CAS