Адвокат Кокорина: «На сегодняшний день у Александра обнаружена жидкость в коленном суставе»

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова поведала о самочувствии своего клиента. Напомним, его должны этапировать из СИЗО в колонию.

«Каждый день Александра возят по разным медицинским учреждениям. На сегодняшний день обнаружена жидкость в коленном суставе.

В последнее время давали возможность тренироваться в изоляторе. По несколько часов ребята проводили в спортзале. Врачи считают, что если бы такой возможности не было, все было бы гораздо хуже.

Все довольны, что нашлось оборудование, которое передали родители Кокорина в качестве благотворительной помощи в декабре. Там есть оборудование, которое позволяет давать нагрузку.

Нога болит, Саша пытается ее тренировать так, как это позволяют имеющиеся в спортзале тренажеры. Возможность тренироваться предоставляют», – сказала Стукалова.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»