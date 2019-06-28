Адвокат Кокорина: «На сегодняшний день у Александра обнаружена жидкость в коленном суставе»

Автор: Роман Шлуинский 0

Александр Кокорин

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова поведала о самочувствии своего клиента. Напомним, его должны этапировать из СИЗО в колонию.

«Каждый день Александра возят по разным медицинским учреждениям. На сегодняшний день обнаружена жидкость в коленном суставе.

В последнее время давали возможность тренироваться в изоляторе. По несколько часов ребята проводили в спортзале. Врачи считают, что если бы такой возможности не было, все было бы гораздо хуже.

Все довольны, что нашлось оборудование, которое передали родители Кокорина в качестве благотворительной помощи в декабре. Там есть оборудование, которое позволяет давать нагрузку.

Нога болит, Саша пытается ее тренировать так, как это позволяют имеющиеся в спортзале тренажеры. Возможность тренироваться предоставляют», – сказала Стукалова.

Фото: Global Look Press
Источник: «Р-Спорт»

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