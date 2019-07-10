«Интер» по-прежнему заинтересован в покупке Ромелу Лукаку

Бельгийский форвард все еще может перебраться в чемпионат Италии. «Интер» не оставляет попыток приобрести нападающего «МЮ».

Представители итальянского клуба на этой неделе прилетят в Великобританию. На встрече стороны обсудят детали возможного трансфера 26-летнего форварда.

В «МЮ» готовы расстаться с бельгийцем, но рассчитывают выручить от его продажи не менее 75 миллионов фунтов. Отмечается, что cам футболист намерен сменить клуб в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что конкуренцию «Интеру» в борьбе за игрока может составить «Ювентус». В прошедшем сезоне Лукаку провел 32 матча в чемпионате Англии. На его счету 12 голов и 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports