«Реал» рассчитывает оформить трансфер Поля Погба до 1 июля

Французский полузащитник близок к переезду в Испанию. В услугах 26-летнего хавбека заинтересован мадридский «Реал».

«Сливочные» намерены в ближайшее время оформить трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Мадридцы рассчитывают завершить сделку по футболисту до 1 июля, когда «МЮ» выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону.

В «Реале» ожидают, что переговоры будут сложными из-за позиции «манкунианцев» по игроку. Сумма трансфера может составить порядка 150 млн. евро.

Ранее сообщалось, что «МЮ» не готовы расставаться с Погба этим летом. Сам футболист неоднократно заявлял, что хотел бы сменить клуб.

В прошедшем сезоне француз провел 35 матчей в чемпионате Англии. На его счету 13 голов и 9 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca