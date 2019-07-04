«Ювентус» вступил в переговоры с «Аяксом» по трансферу Маттейса де Лигта

Голландский защитник близок к переезду в итальянский чемпионат. Де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус».

Сообщается, что «Юве» в ближайшие часы сделает стартовое предложение «Аяксу» о трансфере защитника. Туринцы готовы заплатить за 19-летнего футболиста 55 миллионов евро. Еще 10 миллионов предусмотрены в виде бонусов.

Однако, «Аякс», в свою очередь, требует за де Лигта не менее 75-ти миллионов евро. Другой претендент на де Лигта – «ПСЖ» – предложил больше, чем «Ювентус». Но, в отличие от парижан, «бьянконери» уже согласовали личный контракт с защитником.

В прошедшем сезоне Маттейс де Лигт провел 33 матча в чемпионате Голландии. В его активе 3 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио