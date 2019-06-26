Евгений Гинер: «Марио Фернандес остается в ЦСКА, мы его не продаем»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Марио Фернандес

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о будущем защитника Марио Фернандеса. Игрок не покинет клуб.

«Он никуда не уходит. Мы его не продаем. Он остается в ЦСКА. А разговоры должно быть обязательно всегда. Каждый год появляются разговоры, что у Гинера в левом и правом кармане закончились деньги, что клуб почти развалился. В том году были разговоры, что команда поменялась, потому что нет денег», — сказал Гинер.

Ранее сообщалось, что в услугах Фернандеса заинтересованы «Ньюкасл Юнайтед» и «Атлетико». Также, по информации СМИ, за футболистом внимательно следят многие топ-клубы Европы, среди которых «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Челси».

Фернандес выступает за «армейцев» с 2012 года. Ранее 28-летний защитник в течение трёх лет защищал цвета бразильского «Гремио».

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат»

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