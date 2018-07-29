«Вест Хэм» и «Монако» претендуют на Домагоя Виду

«Вест Хэм» и «Монако» ведут борьбу за защитника «Бешикташа» Домагоя Виду. Ранее стамбульцы отклонили предложение лондонского клуба в размере 22 миллионов евро.

Позже в число претендентов на игрока включился «Монако», предложивший 30 миллионов евро.

По информации СМИ, «Вест Хэм» также готовит схожее в финансовом плане предложение.

В минувшем сезоне Вида провел 13 игр в составе «Бешикташа» и забил 1 гол. Он стал серебряным призером чемпионата мира-2018 в составе сборной Хорватии.

Фото: Global Look Press

Источник: Fanatik