Кокорин: «Cкорее всего, не буду отмечать Новый год»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в письме поделился планами на новогодние праздники. В настоящий момент 27-летний футболист находится в СИЗО «Бутырка».

«Скорее всего, не буду отмечать Новый год, так как ложусь рано тут. Елку и новогодний стол нам никто тут не разрешит, думаю, не только нам, а всем вообще. Насчет возможности поздравить родных и близких – не знаю. Смотря когда последний день отправки писем тут. В любом случае напишу им заранее.

Передать хочу огромное спасибо, очень приятно, что такое количество людей переживает за меня. Мне хотелось бы всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать, чтобы могли собраться полной семьей за столом», — написал 28-летний игрок.

Александр Кокорин вместе со своим младшим братом Кириллом, полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким в настоящий момент пребывают в СИЗО «Бутырка». 8 октября молодые люди стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека. В качестве меры пресечения суд избрал для них заключение под стражу на два месяца. Позже арест был продлён еще на два месяца, до 8 февраля.

Фото: Global Look Press

Источник: агентство городских новостей «Москва»