«Ливерпуль» готов продать Филиппе Коутиньо зимой

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может оказаться в «Барселоне» во время зимнего трансферного окна. Каталонцы активно интересовался бразильцем летом.

Коутиньо имеет договор со своим нынешним клубом, что он будет отпущен в январе в «Барселону», если поступит достойное предложение. 25-летний игрок уже заигран за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов и в случае перехода в «Барселону» и попадания на английский клуб не сможет выйти против него на поле.

Ранее генеральный директор «блаугранас» заявил, что готов приобрести Коутиньо зимой.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo