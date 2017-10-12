«Ливерпуль» готов продать Филиппе Коутиньо зимой

Автор: Никита Воробьев 0

Коутиньо

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо может оказаться в «Барселоне» во время зимнего трансферного окна. Каталонцы активно интересовался бразильцем летом.

Коутиньо имеет договор со своим нынешним клубом, что он будет отпущен в январе в «Барселону», если поступит достойное предложение. 25-летний игрок уже заигран за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов и в случае перехода в «Барселону» и попадания на английский клуб не сможет выйти против него на поле.

Ранее генеральный директор «блаугранас» заявил, что готов приобрести Коутиньо зимой.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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