Юлиан Дракслер: «Хочется сказать искреннее спасибо России за этот Кубок Конфедераций»

Перед финалом Кубка Конфедераций капитан немецкой сборной Юлиан Дракслер поблагодарил Россию, всех организаторов турнира и многочисленных болельщиков. Полузащитник написал открытое письмо, которое было опубликовано на официальном сайте немецкого футбольного союза.

«Дорогие любители футбола. Три недели у нас была возможность провести время в этой прекрасной стране, и теперь хочется в конце Кубка конфедераций сказать искреннее спасибо.

Спасибо за отличную организацию, за множество помощников и чувство безопасности. Мы хотим поблагодарить российский оргкомитет, всех сотрудников стадионов, гостиниц, аэропортов, всех волонтёров и непосредственно вас, российские любители футбола.

Говорят, что Кубок конфедераций – это репетиция чемпионата мира по футболу. Спустя три недели можно сказать, что Россия выдержала испытание с честью.

Было много встреч, на пляже в Сочи и во время посещения Казанского кремля, то время, которое мы провели с российскими фанатами, нам, игрокам, очень понравилось. Я также знаю, что в столь огромной стране, как Россия, есть на что посмотреть. Наши поездки до сих пор ограничивались такими городами, как Сочи, Казань и Санкт-Петербург, но то, что мы пережили, приводит в восторг.

Мы видели стадионы с потрясающей архитектурой, наслаждались днями на побережье Черного моря. Мы увидели, насколько велика эта страна, в 48 раз больше нашей.

Мы попытались внести вклад в российско-немецкие отношения даже за пределами поля. Президент немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель вместе с послом Томасом Хитцльшпергером посетили детский центр «Дом Боско» в Москве. Благодаря пожертвованиям на общую сумму в € 17 тыс. будет отремонтировано уже существующее футбольное поле.

Для меня лично это были особенные дни. Я выводил сборную Германии на поле в качестве капитана. Здесь, в России молодая команда выросла, со страстью и дисциплиной.

Наше лето в России подходит к концу. Теперь нас ждёт финал в Санкт-Петербурге. Мы говорим спасибо и до свидания. С нетерпением жду возвращения в Россию летом 2018 года.

С большим приветом, Юлиан Дракслер».

Напомним, что финальный матч Кубка Конфедераций состоится 2-ого июля в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. В нем сойдутся сборная Германии и сборная Чили.

Фото: Global Look Press

Источник: Deutscher Fussball-Bund