Александр Кержаков: «Зарплата снизилась больше, чем в десять раз»

Бывший нападающий «Зенита» и лучший бомбардир сборной России Александр Кержаков рассказал, почему решил завершить игровую карьеру и как после этого изменилась его жизнь. Ныне координатор молодежных команд клуба поделился планами на будущее.

«Решил завершить карьеру, когда пришел Роберто Манчини. Он не видел меня в составе. Я понял, что пора заканчивать карьеру. До этого тоже мало играл, поэтому нормально отреагировал на решение. После прихода Манчини со мной не стали продлевать контракт, и я все понял.

Теперь буду курировать «Зенит-2», молодежный состав клуба и академию. Важно, чтобы талантливый спортсмен не затерялся в большой организации и дошел до основной команды. Подчиняюсь спортивному директору Константину Сарсании. Сейчас академия в отпуске, и до старта сезона мне желательно собрать информацию по каждому игроку, пообщаться с каждым тренером. Смотрю все матчи дубля и молодежной команды, хожу на их тренировки, изучаю матчасть. Надо познакомиться со всеми футболистами хотя бы визуально. Можно сказать, я спортивный директор дубля, молодежки и академии «Зенита».

В офисе сидеть не надо, в основном это работа в поле. Выбираю, какие тренировки необходимо посетить, какие матчи посмотреть. Творческая должность.

Зарплата снизилась очень сильно! Больше, чем в десять раз. Но я уже заработал на жизнь. Хотя это смотря как жить! Мои потребности не так велики. Если бы дальше и не работал, денег хватило бы на всю жизнь. Для меня новая должность – в первую очередь возможность самореализации. Хочу расти как личность.

Я говорил, что хотел бы получить лицензию PRO. Люблю учиться, стараюсь каждый день узнавать что-то новое. Интересно влезть в шкуру главного тренера, понять его. Почему он принимает те или иные решения? Чем руководствуется, выбирая состав? Что анализирует во время подготовки к игре? И так далее. Пока мне просто интересно изучить новый предмет. Возможно, в будущем захочу возглавить команду, но сейчас мысли о другом – хочу развиваться в направлении спортивного менеджмента. Мечтаю когда-нибудь стать спортивным директором «Зенита». Для этого нужен опыт, который надеюсь получить в том числе на новой должности

На «Матч ТВ» мы решили, что пока буду выступать в качестве эксперта и аналитика. В дальнейшем меня могут использовать в каких-то спецпроектах. Раскрывать все секреты не могу. Возможно, буду комментировать матчи, но этот вопрос не поднимался. Если продюсеры эфира посчитают необходимым пригласить на трансляцию, с удовольствием приду. В телевизоре меня можно будет видеть раз в неделю. Возможно, чуть чаще. Я живу в Санкт-Петербурге и буду специально приезжать на передачи. Я не буду заменять Валерия Георгиевича, у нас разные задачи. Знаю, что на «Матч ТВ» Карпина ценили, он был главным среди тех, кто отвечал за футбол. Не знаю, почему ушел», — сказал Кержаков.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский спорт