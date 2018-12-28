Гендиректор «Рубина»: «По всей стране клубы платят 2,4 млн рублей за аренду стадиона, мы почему-то платим за «Казань-Арену» 3,8 млн»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о бюджете клуба. Также он поведал о тратах на аренду «Казань-Арены».

– По всей стране клубы платят около 2,4 миллиона рублей за матч, но мы почему-то платим 3,8 миллиона. Ведь мы еще на себе тащим это бремя и платим больше, чем тот же самый «Ростов», у которого новый стадион тех же масштабов. Волонтеров, контролеров и технический персонал во время матчей тоже организовывает клуб. Поэтому нам приходится тратить за матч больше 6 миллионов.

– Доход с матчей у вас хоть какой-то есть?

– Нет, чаще всего матч проходит в убыток. Но мы на этот год даже не ставили задачу заработать. Потому что в таком случае не получилось бы ни людям дать комфорт, ни заработать. Задача была привлечь людей. В среднем наши матчи собирали по 14 тысяч зрителей. Это несмотря на то, что наша публика немного избалована.

– Зимой любая публика избалована и не пойдет на футбол…

– Вот мы играли сейчас в Санкт-Петербурге. Семак идет к Бекиичу в пиджачке, в тепле. На улице минусовая погода, а внутри тепло и комфортно. Внутри было +16.

– Какой бюджет у клуба по итогам года?

– 2 миллиарда рублей. Это все клубные расходы: зарплаты, сборы, расходы, перелеты, аренды стадиона, база, содержание всего хозяйства.

– У того же «Зенита» бюджет в районе 12 миллиардов, даже у «Динамо» и «Ростова» больше.

– Другие бюджеты мы не знаем, но вряд ли мы в десятке по бюджету. Этого не хватает, поэтому мы вынуждены крутиться, оптимизировать затраты, продавать игроков. Мы ведь зимой вообще готовы продать любого игрока. Когда мы разбирались по долгам в мае, то все были приятно удивлены. Сейчас эта сумма расходов уменьшилась более чем на миллиард рублей и мы сами этого добились.

– За счет чего?

– Уменьшили зарплатную ведомость, расстались с дорогостоящими игроками, да и то не со всеми. Пытаемся найти компромисс по другим, чтобы несколько футболистов тоже пошли на понижение. Это качественные игроки, но их зарплаты на этом этапе мы потянуть не можем. Мы и их тоже понимаем, но пытаемся договориться, – сказал Сайманов.

Фото: Global Look Press

Источник: «Бизнес Online»