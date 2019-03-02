Александр Овечкин — первый хоккеист, которому удалось забросить 45 шайб в 10 сезонах НХЛ

Автор: Роман Шлуинский 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на своем льду принимали «Вашингтон». Встреча закончилась победой гостей — 3:1.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин забил победную шайбу в матче. Российский нападающий в 64 матчах набрал 75 (45+30) очков.

Таким образом, Овечкин стал первым игроком за всю историю НХЛ, которому удалось за карьеру провести 10 сезонов с не менее 45 заброшенными шайбами в каждом из них. У Уэйна Гретцки и Майка Босси в активе по девять таких сезонов.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Чака Дугласа

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