Александр Овечкин — первый хоккеист, которому удалось забросить 45 шайб в 10 сезонах НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на своем льду принимали «Вашингтон». Встреча закончилась победой гостей — 3:1.
Капитан столичного клуба Александр Овечкин забил победную шайбу в матче. Российский нападающий в 64 матчах набрал 75 (45+30) очков.
Ovi with that hand-eye coordination 👀🖐️#CapsIsles pic.twitter.com/bxgZCrZVzH
— NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) March 2, 2019
Таким образом, Овечкин стал первым игроком за всю историю НХЛ, которому удалось за карьеру провести 10 сезонов с не менее 45 заброшенными шайбами в каждом из них. У Уэйна Гретцки и Майка Босси в активе по девять таких сезонов.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Чака Дугласа