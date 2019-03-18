Джанлуиджи Буффон и Дани Алвес этим летом могут остаться без клуба

По окончании сезона парижане планируют провести чистку состава. Клуб могут покинуть сразу несколько лидеров.

Сообщается, что руководство ПСЖ осталось недовольно после вылета команды от «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поэтому летом клуб планирует омолодить состав и избавиться от ряда игроков.

К этим игрокам относятся 41-летний Джанлуиджи Буффон и 35-летний Дани Алвесе, у которых по окончании сезона истекают контракты со столичным клубом.

Кроме того, отмечается, что парижане рассматривают вариант с продажей защитника Тьягу Силва и нападающего Эдинсона Кавани.

После 28-ми проведенных туров «Пари Сен Жермен» уверенно идет на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 77 очков, опережая на 20 очков ближайшего преследователя.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Équipe