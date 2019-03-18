Джанлуиджи Буффон и Дани Алвес этим летом могут остаться без клуба

Автор: Павел Зайцев 0

По окончании сезона парижане планируют провести чистку состава. Клуб могут покинуть сразу несколько лидеров.

Сообщается, что руководство ПСЖ осталось недовольно после вылета команды от «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поэтому летом клуб планирует омолодить состав и избавиться от ряда игроков.

К этим игрокам относятся 41-летний Джанлуиджи Буффон и 35-летний Дани Алвесе, у которых по окончании сезона истекают контракты со столичным клубом.

Кроме того, отмечается, что парижане рассматривают вариант с продажей защитника Тьягу Силва и нападающего Эдинсона Кавани.

После 28-ми проведенных туров «Пари Сен Жермен» уверенно идет на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 77 очков, опережая на 20 очков ближайшего преследователя.

Фото: Global Look Press
Источник: L’Équipe

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