Два футболиста «Реала» поссорились на тренировке

Защитники «Реала» Серхио Рамос и Марсело поссорились на тренировке команды. Причина — празднование победы.

По информации источника, футболисты на занятии в субботу играли за разные команды. Капитану не понравилось то, как эмоционально Марсело праздновал победу своей команды. Испанец упрекнул его в этом. 30-летний бразилец ответил, что всегда так празднует победы.

Перепалка продолжалась несколько минут, пока в нее не вмешались другие футболисты «Реала».

Сообщается, что игроки в конце концов помирились.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca