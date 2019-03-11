Два футболиста «Реала» поссорились на тренировке

Автор: Роман Шлуинский 0

Защитники «Реала» Серхио Рамос и Марсело поссорились на тренировке команды. Причина — празднование победы.

По информации источника, футболисты на занятии в субботу играли за разные команды. Капитану не понравилось то, как эмоционально Марсело праздновал победу своей команды. Испанец упрекнул его в этом. 30-летний бразилец ответил, что всегда так празднует победы.

Перепалка продолжалась несколько минут, пока в нее не вмешались другие футболисты «Реала».

Сообщается, что игроки в конце концов помирились.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду убеждает Марсело перейти в «Ювентус»

Марсело: «Уйду, если придет день, когда стану не нужен «Реалу». Но я уверен, что меня не выгонят»

Рамос

Серхио Рамос: «Еще одно «класико» — еще один шанс»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 