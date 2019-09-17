Лига чемпионов. Группа G. «Лион» и «Зенит» сыграли вничью

Первый матч «Зенита» в Лиге чемпионов состоялся в Франции. Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Лионом».

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур.

ЛИОН (ФРАНЦИЯ) — ЗЕНИТ (РОССИЯ) — 1:1 (0:1)

Лион. 17 сентября.

Стадион: «Стад де Люмьер».

Судья: Майкл Оливер (Англия).

«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Денайер, Марсело, Коне, Мендес, Тузар, Рейне (Террье, 86), Траоре (Корне, 77), Депай, Дембеле.

«Зенит»: Лунев, Караваев (Шатов, 80), Ракицкий, Иванович, Дуглас, Жирков (Кузяев, 64), Осорио, Барриос, Дриусси, Дзюба, Азмун (Оздоев, 46).

Голы: 0:1 — Азмун (41), 1:1 — Депай (50 – с пенальти).

Предупреждения: Азмун (38), Ракицкий (61), Кузяев (70), Коне (71), Шатов (87).

14 (6) удары (в створ) 9 (3)

3 фолы 9

1 офсайды 0

9 угловые 1

56 % владения мячом 44

В первом тайме игровой инициативой владела французская команда. Дембеле пробил по воротам, но мяч пролетел рядом со штангой. Команда Сергея Семака открыла счет в конце тайма, Азмун замкнул пас Дзюбы. Иранец стал автором первого гола в новом сезоне Лиги чемпионов. Во втором тайме «Лион» отыграл мяч. Депай уверенно реализовал пенальти. Гости едва не вышли вперед, Лопеш не без труда отбил удар Дзюбы. Победителя команды так и не выявили. «Зенит» не может победить на выезде в еврокубках на протяжении 10 игр.

Фото: твиттер Лиги чемпионов УЕФА

Источник: Еженедельник «Футбол»