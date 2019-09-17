Лига чемпионов. Группа G. «Лион» и «Зенит» сыграли вничью

Первый матч «Зенита» в Лиге чемпионов состоялся в Франции. Команда Сергея Семака сыграла вничью с «Лионом».
Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур.
ЛИОН (ФРАНЦИЯ) — ЗЕНИТ (РОССИЯ) — 1:1 (0:1)
Лион. 17 сентября.
Стадион: «Стад де Люмьер».
Судья: Майкл Оливер (Англия).
«Лион»: Лопеш, Дюбуа, Денайер, Марсело, Коне, Мендес, Тузар, Рейне (Террье, 86), Траоре (Корне, 77), Депай, Дембеле.
«Зенит»: Лунев, Караваев (Шатов, 80), Ракицкий, Иванович, Дуглас, Жирков (Кузяев, 64), Осорио, Барриос, Дриусси, Дзюба, Азмун (Оздоев, 46).
Голы: 0:1 — Азмун (41), 1:1 — Депай (50 – с пенальти).
Предупреждения: Азмун (38), Ракицкий (61), Кузяев (70), Коне (71), Шатов (87).
14 (6) удары (в створ) 9 (3)
3 фолы 9
1 офсайды 0
9 угловые 1
56 % владения мячом 44
В первом тайме игровой инициативой владела французская команда. Дембеле пробил по воротам, но мяч пролетел рядом со штангой. Команда Сергея Семака открыла счет в конце тайма, Азмун замкнул пас Дзюбы. Иранец стал автором первого гола в новом сезоне Лиги чемпионов. Во втором тайме «Лион» отыграл мяч. Депай уверенно реализовал пенальти. Гости едва не вышли вперед, Лопеш не без труда отбил удар Дзюбы. Победителя команды так и не выявили. «Зенит» не может победить на выезде в еврокубках на протяжении 10 игр.
Фото: твиттер Лиги чемпионов УЕФА
Источник: Еженедельник «Футбол»