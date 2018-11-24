Серхио Рамос: «Никогда не проваливал допинг-тестов. Это попытка испортить мой имидж»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию о том, что он провалил допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса» в 2017 году. Он ее опроверг.

«Это очень сложный вопрос. Я должен защитить себя и выступить со своей командой юристов против этих заявлений.

Я прошел 250 или 300 допинг-тестов за всю карьеру и никогда не проваливал их, никогда не было никаких нарушений.

Мы знаем, что это за публикации. Они угрожали нам новостями месяц или полтора назад. Когда вы знаете правду, то не боитесь лжи. Это попытка испортить мой имидж и профессиональную репутацию», – сказал Рамос.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста ESPN Дермота Корригана