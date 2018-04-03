Фабио Капелло: «После жеребьевки сразу сказал, что Россия на ЧМ выйдет из группы»

Автор: Лидия Дидык 0

Фабио Капелло

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы национальной команды на предстоящем чемпионате мира-2018. Специалист уверен, что сборная России выйдет из группы.

«После жеребьевки я сразу сказал, что они выйдут из группы. На посту главного тренера сборной России я старался научить футболистов, но и сам многому научился. Я думаю, команда достаточно сильна, чтобы показать хороший результат и продвинуться по турнирной сетке. Это будет успехом для страны, которая вложила много сил и средств в развитие футбола.

Я уверен, что никаких проблем не будет. Россия – замечательная страна, где живут замечательные люди. Они изо всех сил готовились к чемпионату мира, и с безопасностью там все в порядке. Они хотят произвести хорошее впечатление и организуют прекрасный турнир», – сказал Капелло.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФИФА

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