Сантьяго Солари: «Командная работа — единственный способ обыграть «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал победу в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико». Встреча закончилась со счетом 3:1.

«Это была победа, добытая командной работой. По-другому в матче с сильным и конкурентоспособным соперником действовать было нельзя. Командная работа — единственный способ обыграть «Атлетико». Это лучший матч «Реала» с декабря, мы были идеальны на каждом этапе матча. Мы уверенно действовали как в атаке, так и в обороне. Я очень доволен.

Мы будем бороться за титул в чемпионате Испании до конца. Сезон еще не завершен. Думаю, «Атлетико» тоже не собирается сдаваться. Главное — удержаться на ногах в этой борьбе», — сказал 42-летний аргентинский тренер.

«Реал» набрал 45 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Мадридцы одержали в Примере пятую победу подряд. «Атлетико» занимает третье место с 44 очками в активе. В чемпионате Испании лидирует «Барселона», набравшая 50 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca