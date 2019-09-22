Оле-Гуннар Сульшер: «Погба никуда не уходит, он упорно работает и абсолютно предан «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мнением об игроке команды Поле Погба. 46-летний специалист рассказал, что не переживает по поводу возможного ухода полузащитника.

«Я не слушаю президента «Реала». Я не волнуюсь и никогда не буду волноваться о будущем Погба. Если в январе снова все [слухи об уходе] начнется, то я не буду беспокоиться. Если вновь придется столкнуться с этими спекуляциями, то отнесемся к ним так же, как летом.

Поль никуда не уходит, он упорно работает и абсолютно предан «МЮ». Он у нас один из тех, кто обладает крепким характером, он выходит на поле полностью уверенным в себе. Именно такие игроки мне нужны.

Чтобы играть за «МЮ», нужно быть большой личностью», – объяснил Сульшер.

В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 4 матча, сделав две голевые передачи. На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 8 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian