Агент Тельо: «Кристиан не захотел ехать в Россию — ни в «Зенит», ни в «Спартак»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Агент Хосе Мария Оробитг, представляющий интересы полузащитника Кристиана Тельо, заявил, что его клиент отказался переходить в «Зенит» или «Спартак». Тельо намерен продолжить карьеру в Испании.

«Это не «Зенит» отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать в «Зенит». Он решил остаться в Испании и выступать в испанском чемпионате, который, конечно же, отличается от российского.

Также Тельо отказался от предложения московского «Спартака» — он не захотел ехать в Россию», — заявил Хосе Мария Оробитг.

Тельо на протяжении полутора сезонов играл на правах аренды за «Фиорентину». Футболист принадлежит «Барселоне», его контракт рассчитан до лета 2018 года.

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт день за днем»

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