Агент Тельо: «Кристиан не захотел ехать в Россию — ни в «Зенит», ни в «Спартак»

Агент Хосе Мария Оробитг, представляющий интересы полузащитника Кристиана Тельо, заявил, что его клиент отказался переходить в «Зенит» или «Спартак». Тельо намерен продолжить карьеру в Испании.
«Это не «Зенит» отказался от борьбы за Тельо, а Кристиан не захотел ехать в «Зенит». Он решил остаться в Испании и выступать в испанском чемпионате, который, конечно же, отличается от российского.
Также Тельо отказался от предложения московского «Спартака» — он не захотел ехать в Россию», — заявил Хосе Мария Оробитг.
Тельо на протяжении полутора сезонов играл на правах аренды за «Фиорентину». Футболист принадлежит «Барселоне», его контракт рассчитан до лета 2018 года.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт день за днем»