«Локомотив» продал 18 тысяч билетов на матч Лиги чемпионов с «Шальке»

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Локомотив

«Локомотив» реализовал 18 тысяч билетов на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке». Вместимость «РЖД Арены» составляет 27 320 зрителей.

Встреча «Локомотив» — «Шальке» состоится 3 октября. Матч начнется в 19:55 по московскому времени.

«Локомотив» до матча с «Шальке» 29 сентября проведет домашнюю встречу 9-го тура РПЛ с «Ахматом», а гельзенкирхенская команда в тот же день примет на своем поле «Майнц» в матче 6-го тура Бундеслиги.

Напомним, что в матче 1-го тура группового этапа турнира «Локомотив» на выезде проиграли турецкому «Галатасараю» со счетом 0:3, а «Шальке» на своем поле сыграл вничью с португальским «Порту» (1:1).

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Артем Дзюба

«Зенит» и «Уфа» пробились в следующий раунд Лиги Европы, Понтус Вернблум перешел в ПАОК. Главные новости дня

Lokomotiv

«Локомотив» снял крутой ролик по случаю возвращения в Лигу чемпионов

РПЛ. 7 тур. «Локомотив» — «Динамо» — 1:1. Москва. «РЖД Арена». 14 сентября 2018 г.

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью, Владимир Габулов расторг контракт с «Брюгге», сборная Аргентины попалась на контрабанде. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 