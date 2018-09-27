«Локомотив» продал 18 тысяч билетов на матч Лиги чемпионов с «Шальке»

«Локомотив» реализовал 18 тысяч билетов на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке». Вместимость «РЖД Арены» составляет 27 320 зрителей.

Встреча «Локомотив» — «Шальке» состоится 3 октября. Матч начнется в 19:55 по московскому времени.

«Локомотив» до матча с «Шальке» 29 сентября проведет домашнюю встречу 9-го тура РПЛ с «Ахматом», а гельзенкирхенская команда в тот же день примет на своем поле «Майнц» в матче 6-го тура Бундеслиги.

Напомним, что в матче 1-го тура группового этапа турнира «Локомотив» на выезде проиграли турецкому «Галатасараю» со счетом 0:3, а «Шальке» на своем поле сыграл вничью с португальским «Порту» (1:1).

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»