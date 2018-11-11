Станислав Черчесов: «Возможно, в Германии ревнуют, что у нас есть Путин, а у них нет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о президенте РФ Владимире Путине. Сборная России в четверг проведет товарищескую встречу против Германии.

«Путин — наш лидер, он блестяще делает свою работу. Он посещал наши матчи на чемпионате мира, мы с ним периодически общались по телефону. После турнира Путин пригласил нас в Кремль. Он сильный человек. Быть может, многие в Германии ревнуют, что у нас есть он, а у них нет», — сказал тренер сборной России.

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до стадии четвертьфинала, где уступила Хорватии (2:2, пен 3-4). После турнира футболисты российской национальной сборной получили звания заслуженных мастеров спорта. Черчесов был награжден орденом Александра Невского.

Фото: Global Look Press

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