Запасные игроки сборной Франции проведут матч против молодежки «Спартака» (U-19)

Игроки сборной Франции, которые не принимали участие в стартовом матче ЧМ-2018 с Австралией (2:1) или провели на поле небольшое количество времени, сегодня проведут контрольный матч. Французам противостоит молодежная команда «Спартака» (U-19).

Соперником «трехцветных», которые базируются в подмосковной Истре, станет молодежная команда «Спартака» (U-19). Игра начнется в 17.30 по московскому времени.

Игру с Австралией у Франции в запасе начали Стив Манданда, Альфонс Ареоля, Пренель Кимпембе, Адиль Рами, Джибриль Сидибе, Бенжамен Менди, Стивен НЗонзи, Набиль Фекир (вышел на замену на 70-й минуте), Блез Матюиди (вышел на замену на 78-й минуте), Оливье Жиру (вышел на замену на 70-й минуте), Тома Лемар и Флориан Товен.

Последний матч сборная Франции сыграла со сборной Австралии, итоговый счет — 2:1 в пользу французов.

Фото: Global Look Press

Источник: beIN SPORTS