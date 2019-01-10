«Барселона» получила предложение арендовать Альваро Морату

Нападающий «Челси» Альваро Мората, скорее всего, покинет лондонский клуб на правах аренды в это зимнее трансферное окно. Он может перейти в испанский клуб.

Главными претендентами на Морату являются мадридский «Атлетико» и «Севилья». Альваро также предложили арендовать «Барселоне», однако каталонский клуб не проявляет большого интереса к 26-летнему испанцу.

Напомним, Альваро Мората перешел в «Челси» из мадридского «Реала» летом 2017 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги форвард забил 5 голов в 16 матчах.

На данный момент «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе у «синих» 44 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN FC