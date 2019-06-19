«Спартак» объявил об уходе Дмитрия Комбарова

Автор: Анатолий Акулов 0

КомбаровЗащитник московского «Спартака» больше не будет выступать за клуб. Руководство «красно-белых» приняло решение расстаться с игроком.

32-летний защитник покинул столичную команду. Московский клуб расторг контракт с 32-летним игроком по обоюдному соглашению сторон.

Комбаров перешел в «Спартак» в 2010 году из «Динамо». В общей сложности он провел за клуб 274 матча и забил 27 мячей. Дмитрий может перейти в «Крылья Советов», также сообщалось о варианте с «Сочи».

В прошедшем сезоне защитник провел 13 матчей в чемпионате России. На его счету один забитый мяч.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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