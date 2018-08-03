«Сампдория» объявила о трансфере Роналду Виейры, спародировав твит «Ювентуса»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Итальянская «Сампдория» представила новичка команды Роналду Виейру необычным способом. Твиттер-аккаунт генуэзского клуба спародировал новость туринского «Ювентуса» о переходе Криштиану Роналду.

В «твиттере» «Сампдории» появилось стилизованное изображение новичка с подписью Ronaldo.

Роналдо Виейра родился в Гвинее-Бисау и вырос в Португалии, однако принял решение выступать за сборную Англии. 20-летний новичок «Сампдории» перешел из «Лидса Юнайтед», подписав контракт с итальянским клубом на пять лет. В минувшем сезоне он провел в Чемпионшипе 28 матчей.

Ранее «Ювентус» использовал аналогичный способ представления Криштиану Роналду, который перешел в туринский клуб из «Реала». Португальский форвард сменил клуб после восьми сезонов, проведенных в Мадриде.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер клуба «Сампдория»

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