«Челси» согласовал аренду Гонсало Игуаина до конца сезона

Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин близок к переходу в «Челси». 31-летний аргентинец на данный момент выступает на правах аренды в «Милане».

Лондонский клуб согласовал с туринцами аренду Игуаина до конца сезона с возможным продлением на один год. При этом директор «Челси» Марина Грановская не уверена в целесообразности подписания Игуаина.

Нападающий знаком главному тренеру «синих» Маурицио Сарри по совместной работе в «Наполи». Переход Игуаина может ускорить трансфер Альваро Мораты из «Челси» в «Атлетико».

Прошлым летом «Милан» арендовал Игуаина у «Ювентуса» за 18 миллионов евро с опцией выкупа за 36 миллионов евро.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А аргентинец забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports Italia