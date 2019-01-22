Эрнесто Вальверде: «Кевину-Принсу Боатенгу не нужно много времени, чтобы адаптироваться в «Барселоне»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о новичке каталонской команды Кевин-Принсе Боатенге. Игрок перешел в каталонскую команду на правах аренды из итальянского «Сассуоло».

«Все трансферы, которые совершает «Барселона», пока я нахожусь у руля команды, кажутся противоречивыми на первый взгляд. Но позже они приносят свои плоды. Думаю, Боатенгу не нужно много времени, чтобы адаптироваться в новой команде. Он готов сразу выходить на поле и показывать результат. Позиция? Он может быть и форвардом, и атакующим полузащитником. Для Боатенга многие позиции комфортны», — сказал 54-летний специалист.

31-летний ганский футболист будет выступать в составе «Барселоны» до конца сезона-2018/19. В арендном соглашении хавбека есть также опция последующего выкупа за 8 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Боатенг провел 13 матчей в итальянской Серии А, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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