«Манчестер Юнайтед» интересуется Жорди Альбой

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба привлек внимание «Манчестер Юнайтед». Однако каталонцы не намерены отпускать игрока.

Сообщается, что манкунианцы рассматривают возможность приобретения 28-летнего испанца в это межсезонье, но каталонский клуб не собирается расставаться с Альбой, чей контракт рассчитан до 2020 года.

«МЮ» испытывает трудности на левом фланге обороны, поскольку Люк Шоу и Маркос Рохо травмированы, а для Дэйли Блинда и Эшли Янга это не профильная позиция.

В прошлом сезоне Жорди Альба провел 26 матчей в Ла Лиге, в которых отметился одним голом и шестью ассистами.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

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