«Манчестер Юнайтед» интересуется Жорди Альбой

Левый защитник «Барселоны» Жорди Альба привлек внимание «Манчестер Юнайтед». Однако каталонцы не намерены отпускать игрока.
Сообщается, что манкунианцы рассматривают возможность приобретения 28-летнего испанца в это межсезонье, но каталонский клуб не собирается расставаться с Альбой, чей контракт рассчитан до 2020 года.
«МЮ» испытывает трудности на левом фланге обороны, поскольку Люк Шоу и Маркос Рохо травмированы, а для Дэйли Блинда и Эшли Янга это не профильная позиция.
В прошлом сезоне Жорди Альба провел 26 матчей в Ла Лиге, в которых отметился одним голом и шестью ассистами.
Фото: Global Look Press
Источник: ESPN