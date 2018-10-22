Мадридский «Реал» провел переговоры с агентом Конте

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Реал» по-прежнему рассматривает кандидатуру бывшего главного тренера «Челси» Антонио Конте. Клуб рассматривает вариант с отставкой действующего тренера команды Хулена Лопетеги. 

Руководство мадридского клуба в субботу, после поражения от «Леванте» в Ла Лиге, вновь выходило на контакт с Федерико Пасторелло, агентом Конте.

Во время разговора представитель «Реала» подтвердил, что считает итальянца фаворитом на пост главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что королевский клуб начал переговоры с Конте сразу после поражения от ЦСКА в Лиге чемпионов.

Предыдущим местом работы 49-летнего итальянца был лондонский «Челси», который Конте возглавлял с 2016 по 2018 годы. За два года английский клуб стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.

Фото: Global Look Press
Источник: As

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