Иско: «Пока «Реал» не ощущает ухода Роналду, но это только начало»

Полузащитник «Реала» Иско поделился мыслями об уходе форварда Криштиану Роналду из мадридского клуба этим летом. Португалец перебрался в туринский «Ювентус».

«Конечно, Криштиану – выдающийся игрок, который забивает по 50 голов за сезон, но мы знаем, как в футболе все работает. Если мы будем выигрывать, все скажут, что мы ничего не потеряли после его ухода, если будем проигрывать, значит мы не можем без него.

Теперь мы хорошо взаимодействуем как команда. Есть игроки, которые не забивали так много голов в прошлом сезоне.

Сейчас мы не ощущаем ухода Роналду, но это только начало. Мы надеемся продолжить в том же духе. Я желаю ему всего наилучшего в «Юве», — сказал Иско.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es