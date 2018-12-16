Итальянские клубы заинтересовались Филипе Луисом

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник «Атлетико» Филипе Луис может сменить клуб. Футболист привлек внимание итальянских команд. 

К игроку проявляют интерес «Интер» и «Милан». Контракт с «матрасниками» у 33-летнего Луиса рассчитан до лета 2019 года.

Футболист может рассматривать варианты перехода в новую команду из-за политики «Атлетико». Мадридский клуб предлагает возрастным игрокам только однолетнее соглашение.

Напомним, что Филипе Луис перешел в мадридский клуб в 2011 году. Затем в 2014 он перешел на сезон в «Челси». Но спустя год защитник вернулся в «Атлетико».

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato.it

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