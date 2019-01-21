«Милан» близок к приобретению 21-летнего голландского хавбека Арно Данджумы

Полузащитник «Брюгге» Арно Данджума близок к переходу в «Милан». Переговоры по трансферу 21-летнего хавбека находятся в продвинутой стадии, ими занимается директор «россонери» Леонардо.
Ожидается, что голландец доиграет сезон в «Брюгге», а летом станет игроком «Милана». Сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро.
Данджума, преимущественно играющий на позиции левого атакующего полузащитника, уже провел два матча за первую сборную Голландии и забил один мяч.
В июле прошлого года игрок перебрался в «Брюгге» из голландского НЕК за один миллион евро. В нынешнем сезоне он в 15 матчах за клуб отметился пятью голами и четырьмя голевыми передачами.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia