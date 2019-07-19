Эден Азар: «Ла Лига полностью отличается от английской Премьер-лиги»

Полузащитник «Реала» Эден Азар сказал, что приобрел опыт, выступая за «Челси». Бельгиец выступал за лондонский клуб семь лет.

«Я приехал в «Челси» семь лет назад и был похож на ребенка. Теперь я более зрелый. Я провел более 500 матчей в карьере. Но мне 28 лет, и я все еще чувствую себя молодым.

Ла Лига полностью отличается от АПЛ, но с опытом адаптируешься быстрее. Поэтому я считаю, что опыт – самое главное», – сказал Азар.

Всего за английский клуб 28-летний полузащитник сыграл 245 игр и забил 85 голов. До перехода в «Челси» Азар выступал за французский «Лилль».

Фото: Global Look Press

Источник: AS