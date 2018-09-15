Ромелу Лукаку: «Жозе Моуринью заслуживает большего уважения»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку поддержал главного тренера команды Жозе Моуринью в преддверии матча с «Уотфордом». Бельгийский форвард выступает за манкунианцев с 2017 года.

«После матча с «Тоттенхэмом», даже несмотря на поражение, я почувствовал единство между болельщиками, игроками и тренером. Это было прекрасно видеть.

Поэтому я не понимаю, почему началась критика тренера. Он пытается построить крепость из этого футбольного клуба, и мы, игроки, это знаем.

Тренер – победитель, сильная личность. Он хочет помочь нам, хочет, чтобы мы побеждали. И это нормально, что он злится при поражениях. Я не понимаю, почему некоторые пытаются критиковать его. Некоторых тренеров в АПЛ вообще не трогают. А его критикуют.

Думаю, люди должны больше уважать его. А мы, игроки, отреагируем на происходящее на поле. Когда мы играли с «Бернли», это была первая реакция. И мы продолжим в том же духе.

Впечатлен ли я игрой «Уотфорда»? Я не впечатлен ни одной командой. Я уважаю их работу, они действительно здорово стартовали в этом сезоне. Не хочу показаться неуважительным, но после победы «Лестера» в чемпионате у меня в голове случился щелчок: клубы, которые находятся наверху, действительно этого заслуживают.

Теперь нам остается надеяться, что мы не только справимся с ними в плане «физики» и их стиля игры, но добавим в качестве и придадим игре остроты», – сказал Лукаку.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»